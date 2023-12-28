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عربي-دولي

تسجيل صوتي جديد لأبو عبيدة.. ماذا قال بعد 83 يوماً من بدء الحرب؟

Lebanon 24
28-12-2023 | 13:17
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إعتبر أبو عبيدة الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" أن معركة "طوفان الأقصى" وضعت إسرائيل على طريق الزوال.


وقال في كلمة صوتية يوم الخميس، أنه "بعد 83 يوما من بداية معركة "طوفان الأقصى" التي وضعت إسرائيل على حافة الزوال، فإن أعظم تحية عسكرية جهادية لا يمكن أن يستحقها أحد سوى شعبنا الصامد في غزة".
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وأضاف: "يا أمتنا ويا أحرار العالم إننا نقاتل منذ عقود وصولا إلى معركة "طوفان الأقصى" من أجل شعبنا وانتصارا له، ولمقدساته".
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