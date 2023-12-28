موقع عبري يكشف متى التقطت صورة محمد الضيف الأخيرة

كشف موقع "واينت" العبري اليوم الخميس بأن الصورة التي نشرتها القناة 12 الإسرائيلية لقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف تعود للعام 2018، مرجحاً أنها التقطت خلال حدث اجتماعي.

وكانت أخبار القناة 12 الإسرائيلية نشرت يوم الأربعاء صورة يزعم أنها لمحمد الضيف، مشيرة إلى أنها واحدة من الصور الوحيدة المتوفرة للرجل الغامض، من دون ذكر متى تم التقاطها.

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وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية في غزة حصلت على الصورة والتي تبدو أحدث من الصور القليلة الأخرى المتوفرة للضيف.



وتظهر الصورة الرجل الذي يزعم أنه الضيف بين أشجار على ما يبدو، وعينه مغمضة.

ويأتي هذا التقرير بعد أيام من نشر تقارير تشير إلى حصول الجيش على معلومات تلقي بظلال من الشك على مدى إصابة محمد الضيف جراء محاولات الاغتيال الإسرائيلية الفاشلة المتعددة.





المصدر: روسيا اليوم