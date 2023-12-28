Advertisement

عربي-دولي

العثور على رجل في مكان غير متوقّع داخل طائرة... نُقِلَ فوراً إلى المستشفى وحالته خطيرة

Lebanon 24
28-12-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1146334-638393945018844017.jpg
Doc-P-1146334-638393945018844017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت السلطات الفرنسيّة، عن العثور على رجل، كان مختبئاً في حجرة معدات الهبوط في طائرة تجارية أقلعت من الجزائر إلى باريس.
 
وأُصيب بانخفاض حاد في درجة حرارة الجسم، لكن على قيد الحياة.
Advertisement

وأوضحت النيابة العامة أنّ الرجل لم يكن يحمل بطاقة هوية، ونُقل إلى المستشفى في حال خطرة. (الحرة)
 
 
 
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:44 | 2023-12-28
16:36 | 2023-12-28
16:30 | 2023-12-28
16:21 | 2023-12-28
16:20 | 2023-12-28
16:00 | 2023-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24