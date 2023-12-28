العثور على رجل في مكان غير متوقّع داخل طائرة... نُقِلَ فوراً إلى المستشفى وحالته خطيرة

أفادت السلطات الفرنسيّة، عن العثور على رجل، كان مختبئاً في حجرة معدات الهبوط في طائرة تجارية أقلعت من الجزائر إلى باريس.



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وأوضحت النيابة العامة أنّ الرجل لم يكن يحمل بطاقة هوية، ونُقل إلى المستشفى في حال خطرة. (الحرة) وأُصيب بانخفاض حاد في درجة حرارة الجسم، لكن على قيد الحياة.وأوضحت النيابة العامة أنّ الرجل لم يكن يحمل بطاقة هوية، ونُقل إلى المستشفى في حال خطرة. (الحرة)