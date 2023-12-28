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إسرائيل تنشر نتائج تحقيقات مقتل 3 أسرى إسرائيليين بنيران صديقة في حماس

Lebanon 24
28-12-2023 | 14:55
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بعد أكثر من أسبوع على مقتل 3 أسرى إسرائيليين بنيران صديقة في حماس، نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، نتائج التحقيق الأولى لمقتل الأسرى.
وجاء في البيان: "في 15 كانون الأول 2023، خلال أيام من القتال العنيف في الشجاعية، أطلق مقاتل من جيش الدفاع الإسرائيلي النار على ثلاثة أشخاص اعتبرهم يشكلون تهديداً، وأصاب اثنان من المختطفين فقُتلا، ولاذ الشخص الثالث بالفرار".
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بعدها أعلن القادة "وقف إطلاق النار" من أجل التعرف على الشخصية الثالثة، وبعد نحو 15 دقيقة سمع اللواء نداءات بالعبرية "أنقذوه" و"إنهم يطلقون النار علي"، فأمر بأمر آخر بوقف إطلاق النار، ونادى بالعبرية "اذهب في اتجاهي"، وخرج الرقم من مبنى باتجاه القوة، مقاتلين من القوة لم يسمعا الأمر بسبب ضجيج دبابة مجاورة، أطلقوا عليها النار وقتلوا المختطف الثالث"، وذلك بحسب البيان.
وأضاف بيان الجيش " أنه من خلال التحقيق وتحليل النتائج والتوثيق الجوي لمنطقة الحادثة تبين أن المختطفين كانوا يسيرون بدون قمصان، وأن أحدهم كان يلوح بالعلم الأبيض، ووقف الجندي الذي أطلق النار في وضعية ذات رؤية محدودة لموقع الرهائن".
وتابع البيان "في نهاية الحدث، وبعد التطهير والمسح، ظهرت الشبهة بأن هؤلاء هم المختطفون. وتم نقل الجثث للفحص في الأراضي الإسرائيلية، وتبين بعد ذلك أنهم ثلاثة مختطفين إسرائيليين".
وكشف البيان أنه قبل الحدث، في 10 كانون الأول 2023، تم العثور على مذكرة مكتوب عليها بالعبرية "حتسيلو" عند مخرج بئر نفق في منطقة الشجاعية. وبجانب الرسالة كانت هناك بطاقة هوية لأحد نشطاء حماس. وتم تقديم المذكرة للفحص، لكن لم يتم العثور على أي معلومات تربطها بوجود مختطفين في المنطقة. وبحسب تقديرات القوات الميدانية فإن هذه محاولة من جانب حماس لخداع القوات وجرها إلى كمين.

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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