جندي إسرائيلي يحاضر بمجموعة من المدنيين بعد اعتقالهم وتعريتهم في غزة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجندي إسرائيلي يلقي محاضرة على مجموعة كبيرة من المدنيين في غزة بعد اعتقالهم وتعريتهم.



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هذا وتواصل الفصائل الفلسطينية عملية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة على محاور عدة في قطاع غزة



المصدر: روسيا اليوم وقال الجندي خلال الفيديو المتداول: "احتلينا جباليا وسنحتل غزة بالكامل، وسنهدها على رؤوسكم".هذا وتواصل الفصائل الفلسطينية عملية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة على محاور عدة في قطاع غزةالمصدر: روسيا اليوم