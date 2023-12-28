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جندي إسرائيلي يحاضر بمجموعة من المدنيين بعد اعتقالهم وتعريتهم في غزة

Lebanon 24
28-12-2023 | 15:25
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تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لجندي إسرائيلي يلقي محاضرة على مجموعة كبيرة من المدنيين في غزة بعد اعتقالهم وتعريتهم.
وقال الجندي خلال الفيديو المتداول: "احتلينا جباليا وسنحتل غزة بالكامل، وسنهدها على رؤوسكم".
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هذا وتواصل الفصائل الفلسطينية عملية التصدي للقوات الإسرائيلية المتوغلة على محاور عدة في قطاع غزة

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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