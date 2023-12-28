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هل استولت القوات الإسرائيلية على مقرات لحماس في غزة؟

Lebanon 24
28-12-2023 | 15:28
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زعم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، أن المهام التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في خان يونس غير مسبوقة، وذلك خلال المعارك الدائرة في غزة.
وأضاف خلال تقييم للوضع في مقر الفرقة 98 العاملة في منطقة خان يونس أن "الجيش الإسرائيلي وصل إلى مناطق لم يطأها من قبل واستولى على غرف السيطرة ويقضي على عناصر من حماس" على حد تعبيره.
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وصرح بأن القوات الإسرائيلية وصلت إلى مراكز القيادة ومستودعات الأسلحة ومنشآت الإنتاج.
وأكد أن المهمة هي تفكيك حماس بحيث لا تعود لديها قدرات عسكرية وحكومية، مشيرا إلى أن عملياتهم العسكرية ضرورية لتحقيق أهداف الحرب.
وأفاد الوزير بأنهم يرون نتائج تدمير قوات حماس.
واستمع غالانت إلى إيجاز حول عمليات القوات في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة.
وارتفع عدد الضحايا في القطاع إلى 21320 ألفاً وأكثر من 55600 ألف إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أكثر من 500 جندي في معارك قطاع غزة.

المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم
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