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إقتصاد
مقالٌ يكشف الكثير... إسرائيل استقدمت عمالاً من هذين البلدين لتفادي الإنهيار
Lebanon 24
28-12-2023
|
16:30
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ذكر موقع "عربي 21"، أنّ موقع "إندبندنت توركش"، نشر مقال رأي سلط فيه الضوء على استقطاب إسرائيل العمالة من أفريقيا بهدف دعم اقتصادها.
ولفت المقال إلى أن وزارة الزراعة الإسرائيلية أعلنت أن ما بين 30 ألفًا و40 ألفًا من العمال تركوا المزارع في البلاد منذ الهجمات التي شنتها حركة حماس على غلاف قطاع غزة في 7 تشرين الأول.
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وكان نصف هؤلاء العمال من الفلسطينيين الذين منعت إسرائيل دخولهم من الضفة الغربية المحتلة. أما النصف الآخر، فكان من العمال الأجانب الذين فرّوا من البلاد مع الحرب وكان معظمهم من التايلانديين.
وحتى تحافظ إسرائيل على اقتصادها، فضّلت استقطاب عمال تعتبرهم من "الدرجة الثانية"، بحسب المقال.
وأورد المقال أن الدفعة الأولى من العمال المكونة من 221 عاملاً كانت من مالاوي، إذ تبحث إسرائيل عن خمسة آلاف عامل من بعض الدول الأفريقية الأخرى.
وأضاف أن بعد مالاوي، أصبحت كينيا الدولة الأفريقية الثانية، الصديقة لإسرائيل والولايات المتحدة، التي ترسل العمال إلى إسرائيل، حيث تستعدّ لإرسال 1500 عامل إلى المزارع الإسرائيلية. (عربي 21)
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