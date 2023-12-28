بيان مشرك لأربع دول كبرى تدين إيران تسريع إنتاج اليورانيوم

دانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الخميس، تسريع إيران إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

وسبق أن كشف تقرير أصدرته، الثلاثاء، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن زيادة إيران تخصيب اليورانيوم.

Advertisement

وقالت الدول الأربع في إعلان مشترك: "نحن ندين هذا الإجراء الذي يزيد من تفاقم التصعيد المستمر للبرنامج النووي الإيراني"، مشيرة إلى أن "إنتاج إيران اليورانيوم العالي التخصيب ليس له مبرر مدني مقنع"، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب الوكالة الفرنسية قال المتحدثون باسم الدول في البيان المشترك: "نحث إيران على التراجع فوراً عن هذه الخطوات، ووقف تصعيد برنامجها النووي".

وجاء في البيان: "ما زلنا ملتزمين بالحل الدبلوماسي، ونؤكد مجدداً تصميمنا على أنه لا ينبغي لإيران أبداً أن تطور سلاحاً نووياً".

والثلاثاء أول أمس قال تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج منذ منتصف عام 2023.





المصدر: الشرق الأوسط