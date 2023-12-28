هرباً من الحرب.. القبض على 11 ألف رجل حاولوا مغادرة أوكرانيا

ألقى حرس الحدود الأوكراني القبض على نحو 11 ألف رجل حاولوا مغادرة أوكرانيا بشكل غير قانوني خلال عام 2023، وفقاً لما ذكر ممثل دائرة حرس الحدود الحكومية في أوكرانيا أندريه ديمشينكو اليوم الخميس.

ونقلت صحيفة "سترانا" الأوكرانية عن ديمشينكو هذه التصريحات، حيث أشار إلى أن "8 آلاف شخص حاولوا مغادرة أوكرانيا عبر الغابة و 3 آلاف شخص باستخدام وثائق مزورة" خلال العام الجاري.

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وفي وقت سابق، قال دميتري بورودوفوي رئيس تحرير موقع Gromada24 البولندي الناطق باللغة الأوكرانية، إن "مشروع القانون الجديد بشأن التعبئة في أوكرانيا تسبب في حالة من الذعر في وارسو"، مشيرا إلى أن "طوابير طويلة اصطفت للحصول على جوازات سفر"، ونشر رئيس التحرير عدة صور تؤكد ذلك.

وصرحت دائرة الحدود البولندية، في وقت سابق من اليوم أن 27.8 ألف شخص دخلوا إلى بولندا من أوكرانيا خلال اليوم الماضي.



المصدر: روسيا اليوم