هولندا تتأهب لخوض حرب مع روسيا.. قائد الجيش يستدعي جنود الاحتياط

أعلن القائد العام للجيش الهولندي، مارتين فيينين، أن هولندا يجب أن تستعد لحرب محتملة مع روسيا، ولذلك يحتاج الجيش إلى المزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين.

وبحسب صحيفة "دي تلغراف" الهولندية التي نقلت عن قائد الجيش قوله: "على مجتمعنا أن يستعد للحرب مع روسيا، ومن أجل التعامل مع مثل هذا النزاع من الضروري أن يكون هناك مزيد من جنود الاحتياط والمتطوعين حتى يكون قادرا على استمرار أداء مهامه".

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وكان رئيس الوزراء الهولندي مارك ريوتيه قد أجرى اتصالاً هاتفيا مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أعلن في ختامه عن قرار هولندا إعداد الطائرات الـ 18 الأولى من طراز "إف 16" لإرسالها إلى أوكرانيا.

وكان السفير الروسي لدى هولندا ألكسندر شولغين قد حذر من أن توريدات مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا "ستطيل أمد النزاع".

المصدر: روسيا اليوم



