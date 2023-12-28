Advertisement

عربي-دولي

هجوم بمسيّرات على أوديسا الأوكرانية

Lebanon 24
28-12-2023 | 19:01
A-
A+
Doc-P-1146391-638394123434428935.jpeg
Doc-P-1146391-638394123434428935.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت السلطات الأوكرانية أن "حريقاً اندلع في مبنى متعدد الطوابق بمدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود في وقت متأخّر من يوم أمس الخميس بعد أنباء عن توجّه طائرات مسيّرة إلى المنطقة".
وقال حاكم المدينة أوليه كيبر عبر تطبيق "تليغرام": "تعرّض مبنى شاهق في أوديسا لأضرار جراء إسقاط طائرة مسيرة".
Advertisement
وأضاف أنه يجري التحقق من معلومات تتعلق بضحايا، وحث سكان المدينة على البقاء في الملاجئ وسط استمرار هجوم بالمسيرات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:58 | 2023-12-29
00:50 | 2023-12-29
00:23 | 2023-12-29
00:11 | 2023-12-29
00:04 | 2023-12-29
00:03 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24