هجوم بمسيّرات على أوديسا الأوكرانية

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قالت السلطات الأوكرانية أن "حريقاً اندلع في مبنى متعدد الطوابق بمدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود في وقت متأخّر من يوم أمس الخميس بعد أنباء عن توجّه طائرات مسيّرة إلى المنطقة".وقال حاكم المدينة أوليه كيبر عبر تطبيق "تليغرام": "تعرّض مبنى شاهق في أوديسا لأضرار جراء إسقاط طائرة مسيرة".وأضاف أنه يجري التحقق من معلومات تتعلق بضحايا، وحث سكان المدينة على البقاء في الملاجئ وسط استمرار هجوم بالمسيرات.