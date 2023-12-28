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عربي-دولي

الجيش الأميركي يُسقط مسيّرة وبالستيًا أطلقهما الحوثيون في البحر الأحمر

Lebanon 24
28-12-2023 | 23:31
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أعلنت أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم)، أمس الخميس، أن البحرية الأميركية أسقطت طائرة مسيرة وصاروخا باليستيا مضادا للسفن في جنوب البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون في اليمن.
وأوضحت أن السفينة الأميركية "يو أس أس مايسون" أسقطت المسيرة والصاروخ الباليستي بين الساعة 5:45 و6:10 مساء بتوقيت صنعاء.
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وقالت سنتكوم عبر منصة إكس "لم يلحق أي أضرار بأي من السفن الـ18 الموجودة في المنطقة ولم يتم الإبلاغ عن إصابات".
وأشارت سنتكوم إلى أن هذه هي "محاولة الهجوم الثانية والعشرين التي ينفذها الحوثيون ضد سفن دولية منذ 19 تشرين الاول"، وفقا لفرانس برس.


 وأعلنت الولايات المتحدة الخميس سلسلة عقوبات تستهدف قنوات تمويل المتمردين الحوثيين في اليمن بعد هجماتهم على سفن تجارية في البحر الأحمر.
وطالت العقوبات أشخاصا وكيانات في اليمن وتركيا اعتُبرت متورطة في هذا التمويل.
يشار إلى أن الحوثيين شنوا مجموعة هجمات بمسيّرات وصواريخ على سفن يقولون إنها "مرتبطة بإسرائيل"، وهي هجمات تهدد بتعطيل التجارة العالمية.
ويقول الحوثيون إنهم سيواصلون ذلك حتى دخول ما يكفي من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة الذي تقصفه إسرائيل وتحاصره بالكامل ردا على هجوم شنته حركة حماس في السابع من تشرين الاول الماضي على مستوطنات غلاف غزة، وردت إسرائيل بحملة قصف مكثفة ومدمرة على القطاع المحاصر وأعقبتها بتوغل بري. (سكاي نيوز)
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