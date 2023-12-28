بعد رسالة ترامب بالتعفن في الجحيم.. كيف ردّ بايدن؟

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ردّ الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، على منشور الرئيس السابق ترامب بمناسبة عيد الميلاد برسالة دينية، مفادها أن تحب أعداءك.وقد أرسل ترامب رسالة غير العادية في مناسبة عيد الميلاد، حيث تمنى فيها للعديد من الأشخاص الذين يعتبرهم "يتطلعون إلى تدمير" الأمة إلى "التعفن في الجحيم".وشارك بايدن مقالًا من The Hill حول منشور ترامب على موقع إكس، وأضاف رسالة لانتقاد الرئيس السابق جاء فيها "هناك تعبير يقولونه في الكنيسة أحيانًا: أحبوا أعداءكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، باركوا لأعينكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم".ومن المرجح أن يواجه بايدن، وهو كاثوليكي ويرتاد الكنيسة بانتظام، ترامب في انتخابات رئاسية العام المقبل.وكثف الرئيس انتقاداته لترامب وكثيرا ما يهاجم منافسه السياسي في جمع التبرعات، ويثير التعليقات التي يدلي بها ترامب ويصوره على أنه تهديد للديمقراطية.ويحتفظ ترامب بصدارته في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري، حيث يتقدم بفارق 52.4 نقطة في متوسط استطلاعات الرأي التي يحتفظ بها Decision Desk HQ وThe Hill.ويتخلف بايدن عن ترامب في مواجهة افتراضية وجها لوجه، حيث يظهر تجميع استطلاعات الرأي أن ترامب يتقدم بنسبة 1.9%. (العربية)