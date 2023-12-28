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عربي-دولي
من الأكثر دموية في غزة.. غارة استهدفت أحد قادة حماس أسفرت عن استشهاد عشرات المدنيين
Lebanon 24
28-12-2023
|
23:51
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نفذت القوات الإسرائيلية في نهاية تشرين الأول الماضي، غارة جوية في مخيم جباليا، استهدفت فيها إبراهيم البياري، قائد كتيبة حماس في المخيم، الذي اعتقدت الاستخبارات الإسرائيلية أنه كان يدير معارك، بحسب الجيش الإسرائيلي.
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وأسفرت الغارة التي استهداف البياري، عن استشهاد 126 شخصا على الأقل، في واحدة من الهجمات التي اعتبرت من الأكثر دموية في حرب غزة، بحسب منظمة "أير وارز" التي تحقق بشأن الضحايا المدنيين في مناطق الصراع.
ووفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال "قصف حي مكتظ بالناس.. لقتل أحد قادة العدو كان بمثابة إشارة في وقت مبكر من الحرب أن إسرائيل على استعداد لاستخدام القوة الساحقة ضد قيادة حماس حتى لو كان ذلك يعني المخاطرة بإصابة أعداد كبيرة من المدنيين".
وفي الأسابيع التي تلت هذه الغارة استمرت حكومة الرئيس الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، في هجماتها التي تتسبب في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين رغم إدانات منظمات حقوق الإنسان وبعض الدول، وحتى تكرار واشنطن لمطالباتها بالحد من سقوط المدنيين.
وبناء على تحقيق أجرته الصحيفة معتمدة لقاءات مع ناجين وكبار ضباط في الجيش الإسرائيلي، تظهر الغارة الجوية في جباليا أن المخططين العسكريين الإسرائيليين قاموا "بسلسلة من الحسابات الخاطئة بناء على معلومات غير وافية" أدت إلى دمار وخسائر في الأرواح أكبر بكثير مما توقعوا.
وتوصلت الصحيفة إلى "ثلاث نتائج هامة" على حد وصفها، ومنها أن "إسرائيل قررت عدم تحذير المدنيين في المنطقة من غارة جوية وشيكة بإرسال رسائل هاتفية خوفا من منح المسلحين وقتا لإخلاء المنطقة، واستخدم الجيش الإسرائيلي على الأقل اثنتين من أكبر القنابل في ترسانته بدلا من ذخائر أصغر حجما، بالإضافة الى محاولة قادة القوات الجوية الحد من الأضرار الجانبية من خلال توجيه القنابل بين المباني، واستخدام صمامات لتأخير التفجير حتى تتمكن من اختراق الأسطح، لتدمير الأنفاق وإسقاط المباني القائمة فوقها".
بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان للصحيفة أنه "يلتزم بالقانون الدولي، ويوجه ضرباته إلى أهداف عسكرية ويستثمر موارد كبيرة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين".
وأشار إلى أنه "لا يشن هجمات إلا عندما لا تكون الأضرار المتوقعة للمدنيين مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية المتوقعة، بناء على المعلومات المتاحة قبل الهجوم".
وأكد الجيش أن فريقا من المحققين العسكريين يقومون بفحص حيثيات الغارة والتفجير الذي وقع.
وقال مسؤولون إن المخططين الإسرائيليين توقعوا احتمال انهيار بعض المباني في الهجوم، لكن الأضرار كانت أسوأ بكثير ممكن كان متوقعا، حيث ألقوا باللوم على شبكة الأنفاق الواسعة تحت المباني.
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، جوناثان كونريكوس، قال: "لقد انهار المجمع تحت الأرض، والأنفاق التي بنتها حماس، وهذا هو تقييمنا لسبب رؤية أضرار هيكلية كبيرة حولنا".
وقال أستاذ القانون الدولي في جامعة روتجرز في نيوجيرزي للصحيفة: "إن أي شيء قاله الجيش الإسرائيلي عن الغارة يشير إلى أنه حصل على شيء أكثر من مجرد ميزة عسكرية معتدلة بقتل البياري". (الحرة)
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