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عربي-دولي

هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)

Lebanon 24
28-12-2023 | 23:57
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كل شيء كان طبيعيا حين اقتربت Boeing 777 للهبوط ظهر الأربعاء في مطار "هيثرو" الدولي بلندن، قادمة من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأميركية، وفجأة فقدت توازنها للحظات وبدأ هبوطها يبدو في الفيديو مرعبا ومحفوفا بالمخاطر، فقد راحت تنقلب وتتأرجح بفعل رياح معاكسة، إلى درجة كاد هيكلها الذي أصبح على بعد أمتار قليلة من المدرج يرتطم به ويتحطم.
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وفي الفيديو البالغة مدته 60 ثانية، تظهر الطائرة التابعة لشركة American Airlines الأميركية، تقترب من المطار وسط عاصفة أطلقت عليها "خدمة الأرصاد الجوية الوطنية" في المملكة المتحدة اسم Gerrit المستمرة بنشاطها الإعصاري، فهطلت ثلوج كثيفة وهبت رياح شديدة مرفقة بأمطار أحدثت فيضانات في معظم أنحاء المملكة المتحدة.
إلا أن الطيار تعامل في اللحظة الأخيرة من عملية الهبوط بطريقة صحح بها المسار بشكل مبالغ فيه إلى اليمين، فهبط جهاز الهبوط الأمامي بقوة تسببت بارتداد مقدمة الطائرة للأعلى قبل أن تعود للأسفل بهدوء، وفقا لما تلخص "العربية.نت" ما قرأته بوسائل إعلام محلية عن الطائرة التي خضعت أجهزتها لتحقيق معزز بفحوصات.

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