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عربي-دولي

هجومان اسرائيليان في غضون ساعتين على سوريا.. هل من خسائر مادية؟

Lebanon 24
28-12-2023 | 23:58
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أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق جراء تصدي الدفاعات الجوية السورية للصواريخ التي أطلقتها إسرائيل خلال هجومها الثاني هذه الليلة.

وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة "سانا" السورية: "حوالي الساعة 01:20 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الأراضي اللبنانية مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها، وأسفر العدوان عن وقوع بعض الخسائر المادية".
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وفي بيان آخر، قال مصدر عسكري سوري تعليقا على الهجوم الإسرائيلي الأول في تصريح لـ "سانا" إنه "حوالي الساعة 05: 23 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وطالبت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن أمس بتحمل المسؤولية، و"وضع حد للسياسات العدوانية الإسرائيلية التي تنذر بإشعال المنطقة وتدفعها نحو تصعيد شامل يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي". (روسيا اليوم)
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