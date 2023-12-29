مقاطع فيديو لجنود إسرائيليين من غزة... يبحثون عن الرضّع ويطلقون النار على رأس الأطفال

فيما يتواصل القصف الإسرائيلي على غزة والعمليات البرية داخل القطاع، تمتلئ مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو لجنود إسرائيل المتوغلين داخل غزة، وما يقومون به من قتل للفلسطينيين وخاصة الأطفال.

ومن ضمن تلك المقاطع المستفزة، جندي إسرائيلي يعترف أمام الكاميرا بأنه يبحث عن الرضّع لقتلهم، وآخر يتباهى بإطلاقه الرصاص على طفلين.

وانتشر مقطع فيديو خلال الساعات الماضية لجندي إسرائيلي يؤكد أنه بحث عن رضيع لقتله، إلا أنه لم يجد، لذا لجأ لقتل طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 12 عاما.

Israeli soldiers boasts and laughs because he killed a 12 year old Palestinian girl…



“We are looking for babies but there is no babies left, I killed a girl that was 12, but we’re looking for babies”…🇵🇸💔 pic.twitter.com/qyaLFhJCVS — Pelham (@Resist_05) December 28, 2023 Advertisement





ومن خلال الفيديو الذي انتشر بمواقع التواصل، يقول الجندي لصديقه: "نحن نبحث عن الرضع ولكن لم يبق هناك رضع، لقد قتلت فتاة كانت تبلغ من العمر 12 عامًا، لكننا نبحث عن الرضّع". ومن خلال الفيديو الذي انتشر بمواقع التواصل، يقول الجندي لصديقه: "نحن نبحث عن الرضع ولكن لم يبق هناك رضع، لقد قتلت فتاة كانت تبلغ من العمر 12 عامًا، لكننا نبحث عن الرضّع".

وانتشر مقطع آخر، يظهر جنديا ثانيا يتباهى بقتله طفلين في قطاع غزة بإطلاق النار على رأسيهما أثناء لعبهما كرة القدم.

جندي صهيوني يعترف بقتل طفلين في غزة بإطلاق النار على رأسيهما أثناء لعبهما كرة القدم#خبرني pic.twitter.com/6FdYI60iFI — خبرني Khaberni (@khaberni) December 28, 2023



وهاجمت قوات إسرائيلية مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة حيث يخشى السكان من توغل بري جديد في مناطق مكتظة بعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين نزحوا بالفعل، بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية في وقت سابق إن 210 فلسطينيين تأكد مقتلهم جراء الهجمات الإسرائيلية خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، ما يرفع عدد قتلى الحرب إلى 21,320 شخصا، أو ما يساوي تقريبا 1% من سكان القطاع. ويُخشى من وجود آلاف آخرين من القتلى تحت الأنقاض.

وأعلنت إسرائيل مقتل 169 من جنودها في حملتها على غزة.

وأطلقت إسرائيل الحرب بعد توغل مقاتلين من حماس إلى بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر. وتقول إسرائيل إن ذلك الهجوم أسفر عن مقتل 1140 شخصا واحتجاز 240 أسيرا، أُطلق سراح 110 منهم خلال هدنة قصيرة في أواخر نوفمبر، بينما أُعلنت وفاة 23 آخرين. (العربية)