أُلغيت بسببه عدّة رحلات جويّة.. مرض ينتشر بين طواقم طياري شركة صينية!

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ألغت شركة الطيران الرائدة Cathay Pacific ومقرها في هونغ كونغ، العديد من الرحلات الجوية المقررة وذلك منذ منتصف كانون الأول الجاري بسبب مرض موسمي انتشر بين طواقم طياريها.وقالت الشركة في بيان لها بحسب ما نقلته صحيفة "ساوث شاينا مورنينغ بوست" عنها، اليوم الجمعة: "بلغت معدلات تغيب الطيارين بسبب المرض الموسمي في شركة كاثي باسيفيك نسبة أعلى من المتوقع في أيام محددة من شهر ديسمبر".وأضافت الشركة: "بشكل عام، تسير عملياتنا بصورة طبيعية، مع زيادة كبيرة في عدد الرحلات الجوية التي نقوم بتشغيلها خلال ذروة موسم العطلات"، مشيرة إلى أنها قررت "إلغاء عدد قليل من الرحلات بصورة مسبقة من أجل ضمان نجاحها في تقديم الخدمات".وأردف البيان: "بلغ إجمالي عدد عمليات الإلغاء منذ منتصف كانون الأول أقل من 1% من جميع رحلات الركاب التي تم تشغيلها".وفي سياق مشابه متصل بالأوضاع الصحية في الصين مع بداية الهشر الجاري، وجه أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي دعوة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن للحد من الرحلات بين الولايات المتحدة والصين على خلفية تفشي فيروس يصيب الجهاز التنفسي في الصين.وفي اليوم التالي من هذه الدعوة، أعلن ممثل اللجنة الحكومية للصحة الوقائية في جمهورية الصين الشعبية مي فنغ، أن الأطباء لم يسجلوا أية إصابات بأمراض تنفسية حادة ناجمة عن فيروسات أو بكتيريا جديدة.بينما قال أطباء في الصين، منتصف الشهر نفسه، إن تفشي الالتهاب الرئوي "الرئة البيضاء" ربما كان مدفوعا جزئيا بـ "الجراثيم الخارقة"، أو العدوى المقاومة للعديد من المضادات الحيوية. (روسيا اليوم)