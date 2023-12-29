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عربي-دولي

وفد من حماس يبحث بالقاهرة المبادرة المصرية لوقف النار في غزة

Lebanon 24
29-12-2023 | 01:13
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يتوجه وفد من حماس إلى القاهرة، اليوم الجمعة، لبحث المبادرة المصرية التي تهدف لإنهاء الحرب في غزة، وفق ما أفاد مسؤول في الحركة.

وينتظر وصول وفد حماس إلى القاهرة اليوم لمناقشة خطة مصرية تشمل ثلاث مراحل تنص على هدن قابلة للتمديد والإفراج التدريجي عن عشرات الأسرى الذين تحتجزهم حماس في مقابل إطلاق فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى التوصل لوقف الأعمال القتالية التي اندلعت في 7 تشرين الأول بعد الهجوم الذي نفذته الحركة في الأراضي الإسرائيلية.
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وكانت المبادرة المصرية طُرحت الأسبوع الماضي على مسؤولين من حركتَي حماس والجهاد، خلال زيارات قام بها قادة من الحركتين للقاهرة.

وفي القاهرة سينقل وفد حماس إلى المصريين "رد الفصائل الفلسطينية الذي يتضمن ملاحظات عدة على خطتهم"، حسب ما قال مسؤول في الحركة الإسلامية لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته.
وأضاف المسؤول أن هذه الملاحظات تتعلق خصوصا بـ"طرائق عمليات التبادل المرتقبة وبعدد الفلسطينيين الذين سيطلق سراحهم وبالحصول على ضمانات من أجل انسحاب عسكري إسرائيلي كامل من قطاع غزة".

من جهته، قال أسامة حمدان، القيادي في حركة حماس، إن الحركة تريد سلطة وطنية تحمل مشروع التحرير، مؤكدا أن الأسرى الإسرائيليين لن يتم إطلاق سراحهم إلا بعد تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار.
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