إنفتاح كبير على سوريا

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تستمر المعارك العسكرية في غزة وجنوب لبنان وتتجه المنطقة إلى مزيد من التوتر في ظل انعدام اي افق لحل او تسوية في القريب العاجل، وهذا الامر يجعل الكثيرين يعتقدون ان مسار التهدئة في اي دولة من الدول في المنطقة شبه مستحيل.لكن، وبحسب مصادر مطلعة "فإن ما تتجه إليه سوريا أكبر من فكرة التهدئة، اذ تعمل العديد من الدول العربية على تحضير الارضية الديبلوماسية للانفتاح الكبير على دمشق بعد سنوات طويلة من الخلافات والتوترات، ومن المتوقع ان تكون سوريا على موعد مع موجة كبرى من الاندفاع العربي تجاهها".وترى المصادر "أن هذا الانفتاح قد يكون عائداً إلى موقف سوريا من الحرب في غزة، وعدم دخولها الى المعركة بشكل واضح وعلني من اراضيها، وهذا بحد ذاته ستكون له اثمان سياسية لصالح الدولة في دمشق".