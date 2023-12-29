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عربي-دولي

"غزة لنا وذاهبون إلى الديار"... مستوطنون يروجون لإعادة احتلال القطاع

Lebanon 24
29-12-2023 | 01:29
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في ظل الحرب على قطاع غزة والتي دخلت يومها الـ84، أقام مستوطنون إسرائيليون معرضاً في متحف "غوش قطيف" بالقدس بعنوان "غزة لنا".


ويحتوي المعرض على صور وبقايا من المستوطنات الإسرائيلية الـ25 التي أزيلت من قطاع غزة عام 2005 عقب انتفاضة الأقصى، ويباع في المعرض التحف وقمصان كتب عليها "ذاهبون إلى الديار"، كما أن اسم المتحف الذي أقيم فيه المعرض مستوحى من اسم تجمع استيطاني كان في غزة قبل عام 2005.
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ويشير آخر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى أن 44% من الإسرائيليين يؤيدون العودة إلى الاستيطان والعيش في غزة إلا أن الحكومة الإسرائيلية، لم تتحدث عن مستقبل غزة بشكل واضح حتى الآن وأميركا تقول إن الأمر متروك للفلسطينيين.
يذكر أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة حصد قرابة الـ22 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال بحسب الصحة الفلسطينية في غزة. (العربية)
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