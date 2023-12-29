Advertisement

عربي-دولي

إيران تعدم 4 أشخاص على صلة بجهاز الموساد الإسرائيلي

Lebanon 24
29-12-2023 | 02:11
A-
A+
Doc-P-1146450-638394381386348448.jpg
Doc-P-1146450-638394381386348448.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه تم إعدام 4 أشخاص، وصفتهم بـ"المخربين"، مرتبطين بجهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

فقد ذكرت وكالة ميزان للأنباء، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، أن السلطات أعدمت، اليوم الجمعة، 4 "مخربين" على صلة بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد".
Advertisement

وقالت الوكالة إنه جرى صباح اليوم "إعدام 4 عناصر من مجموعة تخريبية مرتبطة بالكيان الصهيوني، ارتكبوا أعمالا واسعة النطاق ضد أمن البلاد بتوجيه من مسؤولي الموساد".
وارتفع بذلك عدد من أعدموا في إيران، خلال كانون الأول الجاري، بسبب ارتباطهم بالموساد إلى 5، حيث كانت طهران قد أعدمت في السادس عشر من هذا الشهر "عميلا لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي".

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" آنذاك "تواصل هذا الشخص مع أجهزة أجنبية، منها الموساد، وجمع معلومات سرية، وبالتعاون مع متواطئين قدم وثائق إلى أجهزة أجنبية منها الموساد".

وأعدمت الهيئة القضائية المدان في سجن بمدينة زاهدان، عاصمة محافظة سيستان وبلوشستان.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:18 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:25 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:21 | 2023-12-29
06:15 | 2023-12-29
06:07 | 2023-12-29
05:59 | 2023-12-29
05:30 | 2023-12-29
05:23 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24