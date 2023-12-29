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عربي-دولي

"ترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة"... فرصة تاريخية روسية لإيلون ماسك

Lebanon 24
29-12-2023 | 02:23
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دعا نائب مجلس الدوما عن منطقة القرم ميخائيل شيريميت رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك إلى عدم تفويت الفرصة التاريخية الموجودة أمامه والإسراع في الترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة.
وصرح شيريميت لوكالة أنباء "نوفوستي" بأن ماسك سياسي فطن سليم العقل ورجل أعمال محترم، ومن أجل محاولة تغيير عالمنا غير المكتمل إلى ما هو أفضل، ليست هناك حاجة للإطناب بقصص إخبارية ليس لها أي أثر يذكر على الوضع الدولي، وإنما لاستغلال الفرصة التاريخية، وإظهار شخصيتك، وصرح عن طموحاتك وترشح لرئاسة البلاد.. الولايات المتحدة".
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وبحسب رأي النائب الروسي يمتلك ماسك فرصة لإعادة "الحلم المسروق إلى الولايات المتحدة غير الديمقراطية"، وأكد: "أنا واثق من أن صوته ومقترحاته للسلام ستحظى بدعم الشعب الأميركي وستلاقي صدى وآذانا صاغية في جميع أنحاء العالم".
يشار إلى أن الملياردير ديفيد ساكس كتب في وقت سابق على حسابه في موقع "إكس" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ترغب الآن في دراسة الخطة التي اقترحها ماسك في وقت سابق بخصوص أوكرانيا.
من جهته، قال رجل الأعمال ماسك إنه لو تم اعتماد الخطة التي اقترحها هو عام 2022، لكان من الممكن تجنب وقوع المزيد من الضحايا.
هذا وتتضمن خطة ماسك "إعادة التصويت في المناطق التي انضمت إلى المكون الروسي على أن تتم تحت إشراف الأمم المتحدة" (مناطق دونباس وخيرسون وزابوروجيه)، والحفاظ على شبه جزيرة القرم "كجزء رسمي من روسيا الاتحادية، كما كانت منذ في عام 1783"، وتقديم ضمانات من أجل موارد المياه والإمدادات إلى شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى تأكيد الوضع المحايد لأوكرانيا. (RT)
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