في ثالث هجوم هذا العام .. قرش يفترس مراهقاً في أستراليا

Advertisement

في ثالث هجوم للقرش في المياه قبالة ولاية جنوب أستراليا خلال الأشهر الأخيرة، لقي مراهق مصرعه أثناء ركوبه الأمواج برفقة والده.وأعلنت السلطات الأسترالية أن خاي كاولي البالغ من العمر 15 عاماً، تعرض لهجوم من قبل سمكة قرش بيضاء كبيرة أمس الخميس أثناء ركوبه الأمواج مع والده قبالة شاطئ إيثيل النائي في شبه جزيرة يورك غرب مسقط رأسه في أديليد، وتم نقله إلى الشاطئ لكن خدمات الطوارئ لم تتمكن من إنعاشه.وقبل ذلك، لقي راكبا أمواج حتفهما في هجومين للقرش في منطقتين نائيتين من جنوب أستراليا في شهري آيار وتشرين أول، ولم يتم انتشال جثتيهما.وقال رئيس وزراء ولاية جنوب أستراليا، بيتر ماليناوسكاس، إن 11 هجوما مميتا لأسماك القرش وقعت في مياه الولاية منذ عام 2000.وصرح لشبكة (ناين نيتورك) التلفزيونية، اليوم الجمعة، أن حقيقة وقوع ثلاثة من تلك الوفيات منذ شهر آيار "أمر مذهل ومثير للقلق".وقال ماليناوسكاس إنه ليس هناك الكثير الذي يمكن للحكومة أن تفعله لجعل الشواطئ أكثر أمانا خارج أديليد، عاصمة الولاية وأكثر مدنها اكتظاظا بالسكان.وخارج الولاية، كان مقتل فتاة بسبب سمكة قرش ثور في نهر بمدينة بيرث على الساحل الغربي في شباط هو هجوم القرش القاتل الآخر الوحيد في أستراليا خلال عام 2023.