مع اقتراب رأس السنة الجديدة على غزة الغارقة بالدماء، يجب على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حث إسرائيل على مواجهة الواقع والمتمثل في أنه لا توجد نهاية لهذه الحرب من دون تواجد قوة أمنية فلسطينية للمساعدة في الحفاظ على النظام في غزة بعد الإطاحة بحماس.

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وبحسب صحيفة "The Washington Post" الأميركية، "من أين ستأتي هذه القوة الفلسطينية في مرحلة ما بعد حماس؟ الإجابة الواضحة هي أنه ينبغي استخلاصها من آلاف الفلسطينيين الذين يخدمون في ما يقرب من ست منظمات أمنية تخضع الآن للسيطرة الاسمية للسلطة الفلسطينية. فالأخيرة غير كفؤة وفاسدة، لذلك فإنها لا تمثل الخيار المثالي. من جانبها، تتهم إسرائيل السلطة الفلسطينية بقيامها بعمل ضعيف في الحفاظ على القانون والنظام في الضفة الغربية. لكن السلطة، على الرغم من كل عيوبها، توفر أفضل جسر لقوة حفظ السلام الدولية في غزة بعد الحرب، بدعم عربي. وللسلطة أنصار في غزة يحتقرون حماس، لكنهم بحاجة إلى المساعدة، وليس المزيد من القنابل".

وتابعت الصحيفة، "هذا التحدي، المتمثل في تمكين وتدريب قوات الأمن المستمدة من السلطة الفلسطينية، هو التحدي الذي يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مقاومته، لكن مسؤولي إدارة بايدن لا يرون أي طريق جيد آخر للمضي قدما، فهم يحثون إسرائيل على مواجهة التحدي قبل أن تتفاقم المذبحة في غزة ويصبح فراغ السلطة المستقبلي هناك مستحيلاً على أي شخص أن يملأه. إن الصعوبة التي تواجهها إسرائيل في التفكير بوضوح بشأن الأمن المستقبلي في غزة تشكل مثالاً على الفشل الأوسع في عملية صنع السياسات في إسرائيل بعد أن دخلت البلاد في حرب بعد الهجمات التي شنتها حماس في السابع من تشرين الأول. لقد أخبر بعض الإسرائيليين البارزين كاتب المقال سراً منذ أكثر من شهر أن الولايات المتحدة يجب أن تضغط على إسرائيل لاتخاذ خيارات حكيمة بشأن هذه الحرب لأن نتنياهو يبدو غير قادر على اتخاذ هذه الخيارات بنفسه".

وأضافت الصحيفة، "الحقيقة هي أن مستقبل الأمن الفلسطيني في غزة يبدأ بتحسن قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية. وهنا تستطيع هذه القوى، المستقلة عن حماس، أن تتعلم كيفية حماية الفلسطينيين، حتى عندما تتعاون مع إسرائيل والولايات المتحدة والحكومات العربية المعتدلة. في الواقع، هذا ما تفعله قوات الأمن التابعة للسلطة بالفعل في جزء من الضفة الغربية. وعلى الرغم من أن القليل من الأميركيين أو الإسرائيليين يدركون ذلك، إلا أن الولايات المتحدة ظلت تفكر في مشكلة بناء قوات الأمن الفلسطينية لأكثر من عقد من الزمان. في عام 2005، عينت الولايات المتحدة "منسقاً أمنياً" في القدس بتفويض صريح "لتطوير قوة أمنية قادرة وفعالة ومستدامة" للفلسطينيين، ومن خلال العمل مع إسرائيل، "للمساعدة في إنهاء العنف" من خلال هذه القوة. ويرأس هذا المكتب الآن أحد المحاربين القدامى ذوي الخبرة في أفغانستان، وهو قائد سابق لواء في الفرقة 82 المحمولة جوا، الفريق مايكل فينزل".

وبحسب الصحيفة، "يوضح تعدد الأجهزة الأمنية تشابك المسؤولية داخل السلطة. وقد تم تدريب بعض الوحدات، مثل الحرس الرئاسي وأجزاء من جهاز المخابرات العامة، بشكل جيد من قبل وكالة المخابرات المركزية والجيش والمخابرات الأردنية. والمشكلة هي أن سلطتهم كانت ضيقة للغاية، حيث اقتصرت في الغالب على ما يسمى "المنطقة أ" في الضفة الغربية، والتي تشمل المدن الكبرى مثل الخليل ورام الله ونابلس وجنين، ولكنها تمثل 18 بالمائة فقط من إجمالي الأراضي. ولتطوير القيادة والمهارات التي ستحتاجها قوات الأمن في غزة، والضفة الغربية، تحتاج إلى تواجد أوسع. وتدعوهم وزارة الخارجية صراحةً إلى الانتقال إلى "المناطق التي أخلتها قوات الدفاع الإسرائيلية، بما في ذلك المنطقة ب"، التي تربط المدن الكبرى في الضفة الغربية وتمثل 22% من الضفة الغربية".

وتابعت الصحيفة، "يتفهم مسؤولو إدارة بايدن الحاجة إلى مثل هذا التوسع، لكنهم كانوا حذرين من الضغط على إسرائيل المحاصرة، ويجب عليهم الضغط بقوة أكبر الآن. وأشار مارتن إنديك، الذي عمل مرتين سفيرا للولايات المتحدة لدى إسرائيل، إلى أن السلطة الفلسطينية تقدم رواتب لنحو 19 ألف من أفراد الأمن في غزة منذ سيطرة حماس على السلطة في عام 2007. وقال إنديك: "لا يمكن للمرء إلا أن يتخيل الحالة التي هم عليها، لكنهم يمثلون كادرًا من القوات الموالية للسلطة الفلسطينية التي يمكن تدريبها ونشرها للحفاظ على القانون والنظام في قطاع غزة". وأضاف إنديك أن الشريك الطبيعي لتدريب قوات الأمن في غزة سيكون مصر، "لأنها تعرف التضاريس الأمنية عن كثب". ومن خلال توليها هذا الدور، ستعمل مصر على استكمال العمل الذي قام به الأردن منذ عام 2005 في تدريب وتوجيه قوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية".

وأضافت الصحيفة، "الوقت ينفذ، وما لم تتمكن السلطة من العمل عبر مساحة أوسع من الضفة الغربية والبدء في التدريب للقيام بدور مستقبلي في غزة، فلن تحظى بثقة الفلسطينيين أو الكفاءة لتكون شريكًا قويًا لإسرائيل. ويتطلب خروج إسرائيل من غزة أيضاً اتخاذ إجراءات صارمة ضد العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون في الضفة الغربية. وكانت إدارة بايدن تحث إسرائيل على تأديب المستوطنين خلال العام الماضي، لكن حكومة نتنياهو، التي لها جذور قوية في مجتمع المستوطنين، عارضت ذلك في كثير من الأحيان. لقد سئم بايدن أخيرًا واتخذ خطوة أحادية الجانب هذا الشهر بإعلان حظر على تأشيرات الدخول الأميركية للمستوطنين الذين ينخرطون في أعمال العنف وعائلاتهم".

وبحسب الصحيفة، "ربما يكون للحملة الرامية إلى كبح جماح المستوطنين المتطرفين حليف غير متوقع، وهو اللواء الإسرائيلي يهودا فوكس، رئيس القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، التي تشرف على الضفة الغربية. وأثار فوكس غضب منتقديه اليمينيين عندما وصف الهجوم الانتقامي الذي شنه المستوطنون على بلدة حوارة الفلسطينية في شباط الماضي بأنه "مذبحة". ويشعر المستوطنون أيضًا بالغضب من قيامه بتفكيك "البؤر الاستيطانية" غير القانونية التي غالبًا ما تتحول إلى مستوطنات".

وختمت الصحيفة، "لقد أدت حملة نتنياهو المتواصلة ضد حماس إلى تدمير غزة، ويبدو أنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية إعادة تجميع القطع مع بعضها البعض أو حتى الاهتمام بما يحدث للفلسطينيين هناك. لدى الولايات المتحدة خطة لليوم التالي، حتى لو لم يكن لدى نتنياهو خطة، ويتعين عليه أن يبدأ في الاستماع أو يواجه احتمال استبداله قريبا".