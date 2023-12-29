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عربي-دولي

بهدف "إرضاء شركائه الأجانب"... برلماني أوكراني يتحدث عن خطوة عاجلة سيتخذها زيلينسكي

Lebanon 24
29-12-2023 | 03:10
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قال عضو برلمان أوكرانيا ألكسندر دوبينسكي، المعتقل حاليا في كييف بشبهة خيانة الدولة، إن سلطات بلاده قررت تفعيل خطوات تشديد التعبئة من أجل الحصول على المساعدات الغربية.

وأعرب البرلماني، في قناته على تيلغرام التي ينشر فيها مقالات بمساعدة محاميه، عن اعتقاده بأن مشروع قانون التعبئة الجديد لم يكن بمبادرة من الحكومة الأوكرانية بل تم وضع هذه "المعايير الصارمة" للتعبئة في مكتب فلاديمير زيلينسكي.
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وأضاف دوبينسكي: "في رأيي، تمت كتابة مشروع القانون هذا، وسيتم اعتماده بشكل عاجل بهدف إرضاء شركائنا الأجانب".

وأشار البرلماني إلى أنه تم التخطيط ليتوافق التصويت على مشروع قانون التعبئة، مع انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي ومع قرار الكونغرس الأمريكي مباشرة. ووفقا للخطة الأوكرانية كان يجب أن تصل المساعدة المالية قبل "فشل هذه الخطة، لأنه من المستحيل تنفيذها".

وتابع دوبينسكي القول: "من حيث الجوهر، تجازف السلطات من خلال مشروع التعبئة هذا، وهي تبذل قصارى جهدها لإقناع الشركاء بمواصلة تمويل أوكرانيا. ولكن القيادة الأوكرانية ترتكب غلطة كبيرة لرغبتها في استخدام التعبئة لتوجيه ضربة لشعبية قائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني. تم نشر المشروع في وقت مبكر جدا. وبحلول الوقت الذي يتم فيه التصويت عليه، قد يكون رد فعل المجتمع غير قابل للتنبؤ به".

في يوم 19 كانون الاول الجاري، أعلن زيلينسكي في مؤتمر صحفي أن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اتصلت به وطلبت تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي. وفي يوم الاثنين الماضي، قدمت الحكومة الأوكرانية مشروع قانون بشأن التعبئة إلى البرلمان. (RT)
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