سابع مهمة سرية تمتد عامين.. انطلاق الطائرة الأميركية الغامضة إلى الفضاء

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انطلقت الطائرة الفضائية التابعة للجيش الأميركي (إكس-37 بي) يوم الخميس في مهمة سرية أخرى من المتوقع أن تستمر عامين على الأقل.وأقلعت الطائرة الفضائية على متن صاروخ (فالكون هيفي) التابع لشركة (سبيس إكس) من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا ليلا، متأخرة أكثر من أسبوعين بسبب مشاكل فنية.وهذه هي الرحلة السابعة للطائرة (إكس-37 بي)، التي سجلت أكثر من 10 سنوات في المدار منذ ظهورها لأول مرة في عام 2010.واستغرقت الرحلة الأخيرة، وهي الأطول حتى الآن، عامين ونصف قبل أن تنتهي على مدرج مطار كينيدي قبل عام.ولم يذكر مسؤولو القوة الفضائية المدة التي ستبقى فيها مركبة الاختبار المدارية في الفضاء على وجه التحديد، أو ما هو موجود على متنها، بخلاف أنها تجري تجربة لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) لقياس تأثيرات الإشعاع على المواد.