كما هو متوقع، تدعم روسيا حماس في حربها الدائرة مع إسرائيل. وقبل الهجوم الذي شنته الحركة في 7 تشرين الأول، حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعزيز صورة صانع السلام القادر على التحدث مع جميع اللاعبين الرئيسيين في الشرق الأوسط، مثل إسرائيل وإيران، إلى جانب وكلائهم مثل حزب الله وحماس.

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وبحسب موقع "19fortyfive" الأميركي، "مع ذلك، فإن رد موسكو على هجوم حماس يمثل انفصالًا جذريًا عن استراتيجية العلاقات العامة الطويلة الأمد هذه. فقد امتنع الكرملين عن إدانة حماس بشكل مباشر، بينما انتظر بوتين عشرة أيام للاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبعد ذلك، قارن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة بحصار ألمانيا النازية على لينينغراد. ومع تصعيد وكلاء إيران لأعمالهم في كل أنحاء الشرق الأوسط ضد إسرائيل والقوات الأميركية، فإن علاقة إسرائيل مع روسيا، التي كانت دافئة في السابق، سوف تتغير".

وتابع الموقع، "أولاً، إن التصعيد المستمر يشمل كلاً من روسيا وإيران، وهو أمر مهم لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل، وكلاهما يتعرض لهجوم من قبل وكلاء إيران. ومن المتوقع أن يستفيد بوتين من التصعيد الإقليمي لأنه يشكل إلهاءً للغرب وحلفائه وشركائه عن أوكرانيا، ولكن الأهم من ذلك أنه من المرجح أيضًا أن يغذي هذا التصعيد بدلاً من مجرد جني الفوائد. وهذه المرة، من المحتمل أن يقوم بتشكيل المنطقة والعلاقات مع عواقب وخيمة على الجميع".

وأضاف الموقع، "بغض النظر عن علاقات روسيا الطويلة الأمد والمتعمقة مع إيران، أشارت التقارير خلال الصيف إلى زيادة الجهود بين طهران ودمشق وموسكو لطرد الولايات المتحدة من سوريا. وزاد الجيش الروسي من مضايقاته للقوات الأميركية مع الولايات المتحدة في سوريا خلال الصيف، بما في ذلك التسبب في أضرار للطائرات الأميركية المسيّرة. وتتضاءل هذه الجهود الآن أمام الهجمات اليومية على القواعد العسكرية الأميركية، والتي أعقبت هجوم حماس في 7 تشرين الأول. وتُعد أحدث التقارير عن احتمال نقل نظام Pantsir S-1 المضاد للطائرات من مجموعة فاغنر الروسية في سوريا إلى حزب الله في لبنان أمثلة أخرى على جهود روسيا لتمكين التصعيد المستمر".

ورأى الموقع أنه "من المؤكد أن مثل هذا النقل لن يؤدي إلى تعقيد العمليات العسكرية الإسرائيلية على طول حدودها الشمالية بشكل أساسي، لكنه ليس بحاجة إلى ذلك. يمكن أن يكون التصعيد ببساطة عبارة عن إرسال رسالة أو إضافة الزيت إلى النار من خلال تفاقم القضايا القائمة، حتى لو كانت صغيرة ولا تكاد تذكر من الناحية العسكرية بالنسبة للوضع العام للقوات المتعارضة. لدى إسرائيل ما يكفي للتعامل معه مع احتدام الحرب في غزة، حيث أفادت التقارير أن الحوثيين المدعومين من إيران أطلقوا طائرات مسيّرات وصواريخ باتجاه إسرائيل. ويطلق حزب الله الصواريخ باستمرار من لبنان باتجاه هضبة الجولان. وتشير موسكو، من جانبها، إلى أنها تصعد ليس فقط مع الولايات المتحدة، بل أيضاً مع إسرائيل، حليفة الولايات المتحدة، في حين أن خطاب الكرملين ومغازلته لحماس يوحي بأنه يرى أن هذا التصعيد يصب في مصلحته. ولولا ذلك لما اتبع بوتين ببساطة هذا النهج".

وبحسب الموقع، "ثانياً، في ما يتعلق بالسبب الذي يجعل بوتين يرى أن التصعيد يصب في مصلحته، هناك صورة استراتيجية أوسع يجب أخذها في الاعتبار. ويشير اختيار بوتين لأحد الجانبين في الحرب بين إسرائيل وحماس إلى أنه حسب أن تكلفة تدهور العلاقات بين روسيا وإسرائيل أقل من فوائد التحالف بشكل أوثق مع القوى المناهضة لأميركا في الشرق الأوسط. وبالتالي، فهو ملتزم بالمساعدة في تأجيج المشاعر المعادية لأميركا وإسرائيل في العالم العربي وخارجه، ومن المرجح أنه يقدر العقبة التي يخلقها الوضع الحالي أمام تطبيع إسرائيل مع الدول العربية. وفي الواقع، شعرت موسكو بالمرارة لأن الوساطة الأميركية، وليس الروسية، ساعدت في التوسط في مبادرة سلام مهمة في الشرق الأوسط. ولن يستفيد بوتين إلا عندما تتراجع هذه الجهود خطوة إلى الوراء لأنه، من وجهة نظره، تعتبر انتكاسة الولايات المتحدة انتصاراً لروسيا في حد ذاتها، ولكنها أيضاً، في هذه الحالة، تضع إسرائيل في موقف أضعف بينما من المرجح أن يكون العالم العربي أكثر تقبلاً لرسالة بوتين".

وتابع الموقع، "في الوقت نفسه، تساهم الفوضى المتزايدة في تشجيع الاستبداد الذي يؤدي إلى تآكل النظام العالمي الليبرالي، بما في ذلك من خلال التصعيد مع حلفاء الولايات المتحدة، وهو ما يساعد بوتين في خوض الحرب في أوكرانيا. وبالنسبة لبوتين، فإن القضية لا تتعلق على الأرجح بحماس بقدر ما تتعلق بإيران، التي ساعد نقل طائراتها المسيّرة الجيش الروسي على ترويع الأوكرانيين. وبغض النظر عن جهوده لبناء علاقات جيدة مع كل الأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط، كان بوتين يميل دائمًا إلى الاقتراب من القوى المناهضة لأميركا في المنطقة. من جانبها، ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا، انخرطت إسرائيل في عملية توازن صعبة، فقد حاولت الحفاظ على علاقتها مع موسكو مع الاعتراف بتداعيات غزوها لأوكرانيا. ولكن كما غيّر غزو روسيا لأوكرانيا العالم، فقد تغير الشرق الأوسط في السابع من تشرين الأول، وبوتين هو المستفيد الوحيد".