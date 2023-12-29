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الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ضابط بمعارك شمال غزة.. من هو؟

Lebanon 24
29-12-2023 | 04:27
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل ضابط في المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش في هذه المعارك إلى 168 جنديا وضابطا.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سمح بنشر هوية الضابط القتيل، وهو النقيب احتياط هاريل شارفيت، البالغ من العمر 33 عاما، وقتل في معارك شمال قطاع غزة.
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كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط ومقاتل من كلية الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في معارك متفرقة شمال قطاع غزة.

وبحسب الاعلام الإسرائيلي فقد ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الهجوم البري على قطاع غزة إلى 168 قتيلا، بينما ارتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من تشرين الأول إلى 502 قتيلا. (سكاي نيوز)
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