21
o
بيروت
24
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
16
o
النبطية
15
o
زحلة
14
o
بعلبك
11
o
بشري
22
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل ضابط بمعارك شمال غزة.. من هو؟
Lebanon 24
29-12-2023
|
04:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن جيش العدو الإسرائيلي اليوم الجمعة، مقتل ضابط في المعارك الدائرة في قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى الجيش في هذه المعارك إلى 168 جنديا وضابطا.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه سمح بنشر هوية الضابط القتيل، وهو النقيب احتياط هاريل شارفيت، البالغ من العمر 33 عاما، وقتل في معارك شمال قطاع غزة.
Advertisement
كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة ضابط ومقاتل من كلية الهندسة العسكرية بجروح خطيرة في معارك متفرقة شمال قطاع غزة.
وبحسب الاعلام الإسرائيلي فقد ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي في الهجوم البري على قطاع غزة إلى 168 قتيلا، بينما ارتفع إجمالي عدد قتلاه منذ السابع من تشرين الأول إلى 502 قتيلا. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مع انتهاء عملية الإنقاذ... إليكم آخر المستجدات بشأن حادث تلفريك جونية المخيف (فيديو)
Lebanon 24
مع انتهاء عملية الإنقاذ... إليكم آخر المستجدات بشأن حادث تلفريك جونية المخيف (فيديو)
10:15 | 2023-12-28
28/12/2023 10:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في حفلٍ ضخمٍ... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وزوجها رجل أعمال شاهدوا الصور
Lebanon 24
في حفلٍ ضخمٍ... ممثلة لبنانيّة دخلت القفص الذهبيّ وزوجها رجل أعمال شاهدوا الصور
15:15 | 2023-12-28
28/12/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيدٌ خطير... لماذا قصفت إسرائيل لأوّل مرّة هذه المنطقة في جنوب لبنان؟
Lebanon 24
تصعيدٌ خطير... لماذا قصفت إسرائيل لأوّل مرّة هذه المنطقة في جنوب لبنان؟
12:18 | 2023-12-28
28/12/2023 12:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكال كبير وتحطيم سيارة... إليكم بالفيديو ما حصل
Lebanon 24
إشكال كبير وتحطيم سيارة... إليكم بالفيديو ما حصل
13:15 | 2023-12-28
28/12/2023 01:15:52
Lebanon 24
Lebanon 24
فرار مدير قناة شهيرة وإعلامي... إلى أيّ بلد هربا؟ (صورة)
Lebanon 24
فرار مدير قناة شهيرة وإعلامي... إلى أيّ بلد هربا؟ (صورة)
12:25 | 2023-12-28
28/12/2023 12:25:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:21 | 2023-12-29
المصابون يتكدسون.. ماذا يجري داخل المستشفيات الإسرائيلية؟
06:15 | 2023-12-29
بالفيديو.. خطاب "أبو عبيدة" يُذاع عبر سماعات أحد المساجد!
06:07 | 2023-12-29
في غزة.. الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على قافلة مساعدات
05:59 | 2023-12-29
الكرملين يهدد مجموعة السبع: لدينا أصول غربية يمكن مصادرتها
05:30 | 2023-12-29
تقرير لـ"19fortyfive": من المستفيد من الحرب الإسرائيلية على غزة؟
05:23 | 2023-12-29
إسرائيل "وقعت في فخ خطير".. ما هو وماذا قال مُحلل عنه؟
فيديو
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
Lebanon 24
هبوط مرعب لطائرة ركاب في مطار لندن (فيديو)
23:57 | 2023-12-28
29/12/2023 13:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
29/12/2023 13:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
29/12/2023 13:42:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24