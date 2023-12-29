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في غزة.. الجيش الإسرائيلي يُطلق النار على قافلة مساعدات

Lebanon 24
29-12-2023 | 06:07
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قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، يوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على إحدى قوافل المساعدات التابعة لها في قطاع غزة دون وقوع إصابات.

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وكتب مدير الأونروا في غزة توماس وايت على منصة إكس: "أطلق جنود إسرائيليون النار على قافلة مساعدات، أثناء عودتها من شمال غزة عبر طريق حدّده الجيش الإسرائيلي. لم يصب قائد قافلتنا الدولية وفريقه بأذى، لكن إحدى المركبات تعرّضت لأضرار".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وايت قوله "لا ينبغي أبدا أن يكون العاملون في مجال الإغاثة هدفا".

وفي السياق، انتقد رئيس العمليات الإنسانية للأمم المتحدة مارتن غريفيث شروط توصيل المساعدات إلى غزة، وكتب على منصة "إكس" قائلاً: "قوافل تستهدف بإطلاق النار. تأخيرات عند نقاط العبور".

واستنكر غريفث ما حصل كون العاملين في المجال الإنساني هم من "النازحين أيضاً ويتعرّضون للقتل"، مذكّرا أيضاً بأن "السكان المصابين بصدمة والمنهكين" يتكدّسون على "قطعة أرض تزداد صغراً".

وأعرب غريفيث عن أسفه لوجود "3 مستويات من التفتيش قبل أن تتمكن الشاحنات من الدخول"، متحدثاً عن "ارتباك وطوابير انتظار طويلة، وقائمة متزايدة من المنتجات الممنوع دخولها"، بحسب "فرانس برس".

وشدّد غريفيث على أن "القتال يجب أن يتوقف" محذّراً من "وضع مستحيل لشعب غزة ولأولئك الذين يأتون لمساعدتهم".
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