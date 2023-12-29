مداهمة.. إسرائيل تُصادر "ألعاب أطفال" في مدينة فلسطينية! (فيديو)

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وبحسب شهود عيان، فإن قوة إسرائيلية داهمت مدينة الخليل وفتشت عدداً من المتاجر في حي رأس الجورة وسط المدينة.وقال الشهود إن القوات صادرت ألعاب أطفال تعمل بأجهزة تحكم "ريموت كونترول"، ومسدسات بلاستيكية.تغطية صحفية: "قوات الاحـ ـتلال تسرق أحد المحال التجارية خلال اقتحامها رأس الجورة في مدينة الخليل" pic.twitter.com/Yy5tdHNdNr— القسطل الإخباري (@AlQastalps) December 29, 2023لحظة اعتقال الشاب عمر صبحي الشوامرة خلال مداهمتها لمحلات في منطقة رأس الجورة بمدينة الخليل.شكله صاحب محل الالعاب… pic.twitter.com/HCS4YpsFvH— 🇵🇸 مُنية (@mooniapal) December 29, 2023وصباحاً، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحاماً واسعاً لقرية دير أبو مشعل في الضفة الغربية المحتلة، ودهمت منازل فلسطينيين.وقال شهود عيان؛ إن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت قرية "دير أبو مشعل"، وداهمت منازل فلسطينيين.وذكر الشهود أن القوات الإسرائيلية نفذت اعتقالات "غير مسبوقة" بالقرية، بعد تفتيش منازل الفلسطينيين والعبث بمحتوياتها.