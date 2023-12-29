هجومٌ كبير كاد يهزّ تركيا.. خبرٌ يكشف التفاصيل!

أعلنت السلطات التركية، الجمعة، إحباط هجوم لخلايا لتنظيم "داعش"، على السفارة العراقية في العاصمة أنقرة، مشيرة إلى أنه توقيف 32 مشتبهاً بهم.



وأوضحت أن "من بين أولئك الموقوفين 3 مسؤولين في تنظيم داعش"، مشيرة إلى أن "المجموعة كانت تستعد لمهاجمة معابد وكنائس وسفارة العراق بأنقرة"، وفقاً لما نقلته "الأناضول".

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وذكرت المعلومات أن الاستخبارات حصلت على معلومات تفيد باعتزام المدعو مجبل الشويهي الملقب بـ "أبو يقين العراقي" مسؤول ما يسمى بـ"شؤون الاستخبارات" لدى "داعش"، ومحمد خلاف إبراهيم الملقب بـ "أبو ليث"، تنفيذ هجمات ضد كنائس ومعابد يهودية في تركيا.



إضافة لذلك، حصل جهاز الاستخبارات "الميت" التركي، على معلومات حول تحضيرات يقوم بها المدعو إيهاب إلاني الملقب بـ "عبد الله الجميلي"، لتنفيذ هجوم على السفارة العراقية بالعاصمة أنقرة.

وبناء عليه، قامت الاستخبارات التركية بتنفيذ عملية مع قوات الأمن متزامنة في 9 ولايات تركية، فجر الجمعة.



وإثر ذلك، تمكنت القوات من توقيف مسؤولي داعش الـ3، إلى جانب 29 آخرين على صلة بهم.



وذكر المصدر أن السلطات ضبطت خلال العملية وثائق ومستندات تابعة للتنظيم الذي تصنفه تركيا على إنه "إرهابي".