Advertisement

عربي-دولي

إصابات في صفوف الإسرائيليين.. إليكم ما جرى قبل قليل في إحدى المستوطنات (صور)

Lebanon 24
29-12-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1146555-638394558978925200.jpg
Doc-P-1146555-638394558978925200.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة 4 إسرائيليين بجروح، بينهم إصابة خطرة، في عملية دهس عند مستوطنة عتنائيل قرب الخليل.
 
وأضافت أن القوات الاسرائيلية قتلت منفذ العملية. 
Advertisement
 
وعلى الفور، فرض الجيش الاسرائيلي طوقاً على قرية الظاهرية شمال الضفة الغربية. 
 
مواضيع ذات صلة
القناة 12 الإسرائيلية: إصابة 4 إسرائيليين بجروح في عملية دهس عند مستوطنة عتنائيل قرب الخليل ومقتل المنفذ (العربية)
lebanon 24
29/12/2023 19:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: إصابة خمسة جنود أحدهم في حالة خطرة في عملية الدهس اليوم بالخليل
lebanon 24
29/12/2023 19:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم مدينة حلحول شمالي الخليل
lebanon 24
29/12/2023 19:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الاحتلال تقتحم بلدة حلحول شمال الخليل في الضفة الغربية
lebanon 24
29/12/2023 19:47:44 Lebanon 24 Lebanon 24

الخليل

عتنائيل

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:15 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:25 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2023-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:27 | 2023-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:53 | 2023-12-29
11:43 | 2023-12-29
11:31 | 2023-12-29
10:49 | 2023-12-29
10:31 | 2023-12-29
10:00 | 2023-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24