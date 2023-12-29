إصابات في صفوف الإسرائيليين.. إليكم ما جرى قبل قليل في إحدى المستوطنات (صور)

أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن إصابة 4 إسرائيليين بجروح، بينهم إصابة خطرة، في عملية دهس عند مستوطنة عتنائيل قرب الخليل.

وأضافت أن القوات الاسرائيلية قتلت منفذ العملية.

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وعلى الفور، فرض الجيش الاسرائيلي طوقاً على قرية الظاهرية شمال الضفة الغربية.