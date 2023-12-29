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عربي-دولي

فضيحة كبيرة... مشاهير شاركوا في حفل "شبه عراة"

Lebanon 24
29-12-2023 | 06:58
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أثارت حفلة نظمها مشاهير روس في ملهى في العاصمة موسكو، سخطاً في روسيا بسبب مشاركة المدعوين وهم "شبه عراة".

واندلعت الفضيحة إثر ظهور شخصيات من قطاع الترفيه الروسي على وسائل التواصل الاجتماعي بملابس داخلية أو أزياء جريئة، ما أدى إلى توقيف مغني راب شهير ودعوات للمقاطعة وفتح تحقيق جنائي.
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ونشرت منظمة الحدث أناستاسيا إيفلييفا اعتذاراً بالفيديو ظهرت فيه باكية. وقالت: "أود أن أطلب منكم، أيها الشعب، فرصة ثانية.. إذا كانت الإجابة لا، فأنا مستعدة لإعدامي علنا".

ورفع أكثر من 20 شخصاً دعوى قضائية جماعية ضدها، مطالبين إياها بدفع مليار روبل لمنظمة تدعم الهجوم في أوكرانيا. (العربية)

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