هذا هو موعد شهر رمضان

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أعلن رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، أنه طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس في المعهد، فإن غرة شهر رجب للعام الهجري الحالي 1445 ستكون يوم السبت الموافق 13 كانون الثاني المقبل وعدته 29 يوما.وأضاف أنه "بذلك تكون غرة شهر شعبان 11 شباط المقبل، وغرة رمضان 11 آذار المقبل". (العربية)