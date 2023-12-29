قيادات إيرانيّة بينها شخصيّة بارزة جدّاً.. من استهدفت إسرائيل أمس في سوريا؟

أفادت مصادر "العربية" عن مقتل 11 قياديا في الحرس الثوري الإيراني بالضربة التي استهدفت مطار دمشق مساء أمس الخميس.



كما أفادت المصادر عن إصابة قائد الحرس الثوري في شرق سوريا نورت رشيد بالضربة التي استهدفت دمشق، مشيرة إلى أن قادة الحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا كانوا باستقبال وفد رفيع بمطار دمشق.

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