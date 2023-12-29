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من هو وزير الدفاع الصينيّ الجديد؟

Lebanon 24
29-12-2023 | 08:35
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عيّنت الصين دونغ جيون وزيرا جديدا للدفاع.

وجاء تعيينه من قبل المشرعين الصينيين في إطار جهود الرئيس شي جين بينغ لتعزيز الجيش ضمن مساعيه لجعل الصين قوة عالمية مهيمنة، وهو هدف أثار قلق العديد من الدول المجاورة. (الحرة)
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