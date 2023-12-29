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عربي-دولي

موظفو مصنع شهير أُصيبوا بأعراض صحيّة مخيفة.. ما الذي جرى معهم خلال عملهم؟

Lebanon 24
29-12-2023 | 08:38
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يواجه عمال في مصنع أسترالي تابع لشركة "بيبسيكو" الأميركية، أعراضاً صحية تشمل العطس والسعال والتهيج في العين، بسبب تعرضهم لتوابل مخصصة لصنع وجبات خفيفة "حارة للغاية" من علامتي دوريتوس وتشيتوس، وفق خلاصات تقرير سلمته نقابة وطنية إلى السلطات.
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وقال ناطق باسم وكالة الصحة والسلامة الأسترالية في مكان العمل، الجمعة، إن الهيئة تُراجع النص لتحديد ما إذا كان يلزم اتخاذ إجراءات.
 
وعبّر موظفون في مصنع شركة "سميث سناك فود" في أديليد، عن "صعوبة في التنفس"، بحسب التقرير الصادر عن "اتحاد العمال المتحد"، الذي تحدث أيضا عن أعراض أخرى تشمل العطس والسعال والتهيج على مستوى العين والجلد.

وقال النقابيون إن أحد عشر من العمال الثلاثة عشر الذين تمت مقابلتهم، والذين كانوا يعملون في الفترة الزمنية نفسها، ظهرت عليهم أعراض المرض. (سكاي نيوز عربية) 

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