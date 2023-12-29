الجيش تحرّك فوراً... رصد جسم مجهول في سماء هذا البلد (فيديو)

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع البولندية جاسيك جوريشيفسكي، إنّ "جسما مجهولا" طار إلى المجال الجوي البولندي من أوكرانيا، يُمكن أن يسقط على أراضي البلاد أو يغادرها.

وأضاف جوريشيفسكي: "في الوقت الحالي، يتواصل العمل المكثف لتوضيح التفاصيل ومسار رحلة الجسم المجهول، ونحن نتحقق من بيانات أنظمة الرادار لدينا وعمليات البحث الأرضية جارية، ويشارك نحو 20 جنديًا في عملية التحقق".

وقال: "نحن نتحقق من سجلات بيانات الرادار لدينا، وفقدت الإشارة شمال شرق زاموسك، وتجري الآن عمليات بحث لمعرفة ما إذا كان الجسم المجهول قد سقط على موقعنا أو غادر الأراضي البولندية". (سبوتنيك)