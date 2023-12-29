حادثة مرعبة في ألمانيا.. شاحنة تصدم المارة وتتسبب بمقتل أحدهم

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أعلنت الشرطة الألمانية أن شخصا لقي حتفه، جراء دهس شاحنة لعدة أشخاص في جنوب ألمانيا صباح الجمعة.وقالت الشرطة في بيان: إن سائق الشاحنة البالغ من العمر 63 عاما صدم مجموعة من خمسة أشخاص بالقرب من محطة السكة الحديد في وسط مدينة باساو.وأفادت الشرطة بأن امرأة تبلغ من العمر 37 عاما توفيت متأثرة بجراحها في الموقع وأصيب أربعة من المارة الآخرين بجروح خطيرة، من بينهم ابن المرأة المتوفية ويبلغ من العمر 11 عاما.