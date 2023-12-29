وفاة شخصين جراء انهيار ثلجي في جبال الألب

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أفادت صحيفة "Figaro" نقلا عن بيان صادر عن مكتب المدعي العام، أن "أما وابنها من بريطانيا لقيا مصرعهما في جبال الألب في مقاطعة هوت سافوي الفرنسية نتيجة انهيار ثلجي".وقال المدعي العام المحلي، إن المرأة البالغة من العمر 54 عاما وابنها البالغ من العمر 22 عاما كانا جزءا من "مجموعة من 5 متزلجين من بريطانيا، جميعهم من نفس العائلة"، إلى جانب مدرب عرفوه منذ عدة سنوات.وذكرت الصحيفة أن الانهيار الثلجي حدث على ارتفاع 2300 متر، عندما كانت الأم والابن يتزلجان مع مدرب خارج المنطقة المخصصة للتزلج، وقد يكون سبب الانهيار هو تصرفات المتزلجين الآخرين على مستوى أعلى. (روسيا اليوم)