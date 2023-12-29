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صحة

تُوفي شخصان... وباء يتفشّى في هذه الدولة وعدد الإصابات كبير

Lebanon 24
29-12-2023 | 10:49
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أعلنت السلطات الرومانية، اليوم الجمعة، عن تسجيل حالتي وفاة بسبب تفشي الحصبة في البلاد.

وجاء في بيان السلطات: "أبلغ المعهد الوطني للصحة العامة عن وفاة طفل يبلغ من العمر سبعة أشهر من مقاطعة براسوف بسبب الحصبة، الحالة الثانية للوفاة حدثت في بوخارست، حيث توفي شاب غير ملقح يبلغ من العمر 25 عاما".
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وتم تأكيد ما مجموعه 2735 حالة إصابة بالحصبة في رومانيا هذا العام في 35 مقاطعة. (روسيا اليوم)

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