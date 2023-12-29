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مقتل قياديين بالحرس الثوري الإيراني في "ضربة مطار دمشق"

Lebanon 24
29-12-2023 | 11:31
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أفادت مصادر "الحدث"، اليوم الجمعة، بمقتل 11 قيادياً في الحرس الثوري الإيراني بالضربة التي استهدفت مطار دمشق مساء أمس الخميس.


كما اشارت الى إصابة قائد الحرس الثوري في شرق سوريا نوزت رشيد بالضربة التي استهدفت دمشق.
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ولفتت المصادر إلى أن قادة الحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا كانوا باستقبال وفد رفيع بمطار دمشق.
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