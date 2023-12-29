بعد سلسلة من الضربات الروسية.. لندن تتحرّك لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني

أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، اليوم الجمعة، أن بريطانيا سترسل نحو مئتَي صاروخ للدفاع الجوي لأوكرانيا بعد سلسلة من الضربات الروسية المكثفة.



وقال شابس بمنشور على منصة "إكس" إن "المملكة المتحدة تتحرك بسرعة لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا عقب الضربات الجوية القاتلة التي نفذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

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وتابع: "يتم إرسال مئات من صواريخ الدفاع الجوي البريطانية الصنع لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها من قصف بوتين الهمجي". وقال شابس بمنشور على منصة "إكس" إن "المملكة المتحدة تتحرك بسرعة لتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا عقب الضربات الجوية القاتلة التي نفذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".وتابع: "يتم إرسال مئات من صواريخ الدفاع الجوي البريطانية الصنع لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه للدفاع عن نفسها من قصف بوتين الهمجي".