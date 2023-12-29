جنوب إفريقيا تتّهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة في غزة

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أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، في بيان، أن جنوب إفريقيا قدمت لها طلباً لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني" في قطاع غزة.واشارت في البيان الى أن "جنوب إفريقيا أكّدت أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة، كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".