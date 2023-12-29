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عربي-دولي

في موقعين أثريين مهمين.. العثور على بقايا قصر وحظائر تعود لآلاف السنين

Lebanon 24
29-12-2023 | 14:58
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عثر علماء الآثار على بقايا قصر وحظائر يعود تاريخها إلى نحو 4 آلاف عام، في موقعين أثريين مهمين في مقاطعة خنان بوسط الصين.

ويعتقد أن الموقعين، موقع معبد تشوتشيو (Zhuqiu) في مدينة تشوكو والمدينة القديمة المسورة في شينمي (Xinmi)، تم بناؤهما في عهد أسرة شيا (2070 قبل الميلاد - 1600 قبل الميلاد). وقد زودت الاكتشافات الجديدة في الموقعين القائمين علماء الآثار بمزيد من البيانات حول أنشطة وهياكل تلك الفترة من التاريخ.
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وفي التفاصيل، تم اكتشاف أنقاض المدينة المسورة منذ سنوات عدة في شينمي، على الضفة الشرقية لنهر جينشوي، وتغطي مساحة مستطيلة تبلغ 176 ألف متر مربع. ويعتقد أنها مدينة كبيرة الحجم ومحفوظة جيدا، وقد تم بناؤها في الفترة المتأخرة من ثقافة لونغشان، وهي حضارة تعود إلى أواخر العصر الحجري الحديث.


والآن، اكتشف علماء الآثار الذين يعملون في الموقع، هيكل أساس يعتقدون أنه جزء من مجمع القصر القديم في المدينة. ويبلغ طول الاكتشاف الجديد 60 مترا وعرضه 30 مترا، ويغطي نحو 1800 متر مربع. وهو مرتفع في المنتصف ومنخفض من الجوانب الأربعة، وله سطح مستو وصفوف من فتحات الأعمدة موضوعة بالتساوي. وتحده المدرجات والأديرة والفناء المركزي.

في السياق، قال لي بو، رئيس فريق التنقيب: "نعتقد من الحفر أن الأساس كان ينتمي إلى مجمع منازل مع مصاطب (مدرجات زراعية) في الجنوب والشمال، وأديرة في الشرق والغرب، وساحة في الوسط". وأضاف: "أظهرت نتائج التنقيب السابقة التي أجريناها أن المنطقة الشرقية الوسطى من المدينة القديمة كانت جوهر مجمع القصر. وتشكل البقايا المكتشفة حديثا، بالإضافة إلى أساسات القصر والممر، مجمعا على الطراز الرباعي".


كما أشار إلى أن النتائج الجديدة يمكن أن تحسن فهم العلماء لتخطيط المدن القديمة، وتقدم أدلة مهمة للدراسات حول أصل وتطور مباني قصر شيا.


بالاضافة الى هذا الاكتشاف، عثر علماء الآثار الذين يعملون في موقع معبد تشوتشيو منذ عام 2022 أكثر من 100 قطعة أثرية، بما في ذلك بقايا حفر الرماد والخنادق وبقايا مبنيين دائريين يتكونان من أعمدة ترابية وجدران من الطوب كانا يستخدمان لتخزين الحبوب. ويعود تاريخ هذا المكان إلى أواخر فترة ثقافة لونغشان وأسرة شيا.


وأشار فانغ ليكسيا، الذي قاد فريق التنقيب في الموقع، إلى أن الاكتشاف سيوفر مواد جديدة لدراسة مستوى تطور الزراعة وآليات تخزين الحبوب وتاريخ بناء الحظائر في شمال الصين القديم.
 
المصدر: روسيا اليوم

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