"حماس" وافقت من "حيث المبدأ".. ما هي تفاصيل الصفقة الجديدة مع اسرائيل؟

كشف موقع "أكسيوس"، اليوم الجمعة، تفاصيل تتعلق بالمحادثات الجارية لعقد صفقة جديدة بين حركة "حماس" واسرائيل.





ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين إن وسطاء قطريين أبلغوا إسرائيل أن "حماس" "وافقت من حيث المبدأ" على استئناف المحادثات بشأن اتفاق جديد، لتأمين إطلاق سراح نحو 30 رهينة محتجزة في غزة، مقابل وقف القتال لأسابيع عدة.

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بدورها، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس الموساد أطلع مجلس الوزراء الاسرائيلي أنّ "حماس" تطالب الآن بوقف إطلاق النار لمدة 20-30 يوماً مقابل اطلاق سراح 50 أسيراً من الأطفال والنساء وكبار السن.



ويأمل المسؤولون الإسرائيليون بالحصول على مزيد من التوضيح خلال عطلة نهاية الأسبوع، لمعرفة ما إذا كانت "حماس" جادة بالفعل بشأن الاتفاق الجديد، وفق ما نقله "أكسيوس".





وقال مسؤول إسرائيلي إن الرسالة القطرية لا تزال أولية للغاية "لكنها إيجابية لأنه للمرة الأولى منذ انتهاء الصفقة السابقة، تشير حماس إلى أنها مستعدة للعودة إلى طاولة المفاوضات".