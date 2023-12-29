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عربي-دولي

سوريا.. فصائل عراقية تهاجم قاعدة أميركية في الحسكة

Lebanon 24
29-12-2023 | 16:13
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أعلنت فصائل عراقية مسلحة، اليوم الجمعة، أنها استهدفت بالصواريخ قاعدة الشدادي الأميركية بريف الحسكة في شمال شرق سوريا.


وأكدت الفصائل المسلحة في بيان، أنها ستواصل "استهداف قواعد أميركا في كل من سوريا والعراق، نصرة لقطاع غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهل القطاع، نظرا لدعم واشنطن الاحتلال وتأديتها دورا أساسيا في استمرار العدوان".
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