واشنطن تقرّ صفقة "بنادق" لإسرائيل بلا مراجعة الكونغرس

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقرّ صفقة محتملة لبيع بنادق "إم107" عيار 155 ملليمتراً والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار.







وأضاف البنتاغون أن "بلينكن حدّد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة فوراً لإسرائيل، مما يعلق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة".

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