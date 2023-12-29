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إقتصاد
ماذا توقعت الهند لإقتصادها خلال الـ2024؟
Lebanon 24
29-12-2023
|
13:39
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قالت الحكومة الهندية، الجمعة، في تقريرها الاقتصادي الشهري إن الاقتصاد سيحافظ على زخم النمو على أساس فصلي بعد أن تجاوز التوقعات في الفترة من تموز إلى أيلول، موضحة أن التضخم يتراجع رغم صدمات مؤقتة في أسعار المواد الغذائية.
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وشهد الاقتصاد الهندي نمواً أسرع من المتوقع في الفترة من تموز إلى أيلول، مما يزيد التوقعات بأن أداء ثالث أكبر اقتصاد في آسيا سيتفوق على تقديراته للعام بأكمله.
وقالت الحكومة في تقريرها إن "المخاطر التي تهدد توقعات النمو والاستقرار تنبع بشكل رئيسي من خارج البلاد"، وأضافت: "مع ذلك، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الهندي بسهولة معدل نمو يتجاوز 6.5 بالمئة في السنة المالية 2024".
وتابعت: "من المرجح أن يستمر الزخم الذي يتحقق في الربع الثاني من السنة المالية 2024 حتى الربع الثالث أيضا".
وارتفع التضخم في أسعار التجزئة في ترين الثاني بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية لكن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، كان الأدنى في ما يقرب من أربع سنوات عند 4.1 بالمئة.
وقالت الحكومة أيضاً إنه من المتوقع استمرار نمو الطلب الاستهلاكي في حين يشهد الطلب في المناطق الريفية تحسناً.
(سكاي نيوز عربية)
إقتصاد
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